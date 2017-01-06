Іракські війська відбили у ІД ключовий район Мосула
Іракська армія вибила бойовиків забороненого в низці країн світу угруповання "Ісламська держава" зі стратегічно важливого району Мосула, битва за який відновилася з новою силою напередодні Нового року.
Про це повідомляє Русская служба ВВС.
Захопивши в ході нічної атаки горбистий квартал Мутана, війська забезпечили собі контроль над висотами, з яких відкривається вид на місто.
З кінця жовтня армія, курдські збройні формування Пешмерга, сунітські арабські племена і шиїтські ополченці за підтримки військових літаків і радників очолюваної США коаліції зайняли дві третини східній частині Мосула.
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Представник іракського управління по боротьбі з тероризмом заявив, що іракські військові вперше використовували прилади нічного бачення, щоб атакувати в темний час доби.
Понад 13 тисяч мешканців Мосула втекли з міста в останні вісім днів. Загальну кількість людей, що покинули Мосул після початку операції в жовтні, ООН оцінює в 130 тисяч осіб.
Військові, як і раніше, стикаються із запеклим опором бойовиків. Затримує просування іракських військ і погана погода.