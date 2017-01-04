Битва за Мосул: іракське місто за п'ять днів покинули більше 13 тисяч людей

Більше 13 тис. осіб покинули іракське місто Мосул за 5 днів (з 29 грудня) у зв'язку з початком другої фази операції з взяття міста. Про це заявив прес-секретар ООН Стафан Дюжаррік, передає РБК.

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«Середня кількість людей, які щодня залишають місто, збільшилася на 50%, з тих пір як військова операція інтенсифікувалася», — підкреслив Дюжаррік. За його словами місто щодня залишають від 1,6 до 2,3 тис. осіб.

За словами Дюжарріка, гуманітарна допомога тепер доставляє в східні райони міста, які нещодавно стали доступні.

З 17 жовтня 2016 року, коли почалася військова операція зі взяття Мосула, місто покинули близько 130 тис. осіб. З 2014 року Мосул знаходиться під контролем терористичної організації ІДІЛ.