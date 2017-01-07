Трамп призначить команду для розробки стратегії у протистоянні кіберзагрозам

Київ. 7 січня. УНІАН. Обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня, заявляє, що призначить команду для розробки стратегії у протистоянні кіберзагрозам.

Про це йдеться у заяві Трампа на офіційному сайті його перехідної команди "Зробимо Америку знову величною".

Визнаючи втручання Росії, Китаю та інших країн у виборчі перегони у США, він сказав, що незалежно від того, які організації, підприємства чи урядові установи опинилися під загрозою, необхідно "агресивно боротися та зупиняти кібератаки".

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"Я призначу команду, яка впродовж 90 днів з початку своєї роботи надасть мені план (для протидії кіберзагрозам - УНІАН). Методи, інструменти та тактики, які ми використовуємо для збереження Америки безпечною, не повинні бути предметом публічної дискусії, бо це надасть перевагу тим, хто бажає заподіяти нам шкоду", - наголосив Трамп.

Обраний президент нагадав, що через два тижні він складе присягу президента і безпека та охорона Америки буде його першим пріоритетом.