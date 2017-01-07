Трамп призначить команду для розробки стратегії у протистоянні кіберзагрозам
Обраний президент США зазначив, що необхідно "агресивно боротися та зупиняти кібератаки", незалежно від того, які організації, підприємства чи урядові установи опинилися під загрозою.
Трамп призначить команду для розробки стратегії у протистоянні кіберзагрозам
Київ. 7 січня. УНІАН. Обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня, заявляє, що призначить команду для розробки стратегії у протистоянні кіберзагрозам.
Про це йдеться у заяві Трампа на офіційному сайті його перехідної команди "Зробимо Америку знову величною".
Визнаючи втручання Росії, Китаю та інших країн у виборчі перегони у США, він сказав, що незалежно від того, які організації, підприємства чи урядові установи опинилися під загрозою, необхідно "агресивно боротися та зупиняти кібератаки".
Читайте такожРозвідка США опублікувала доповідь про втручання Росії у вибори в США (документ)
"Я призначу команду, яка впродовж 90 днів з початку своєї роботи надасть мені план (для протидії кіберзагрозам - УНІАН). Методи, інструменти та тактики, які ми використовуємо для збереження Америки безпечною, не повинні бути предметом публічної дискусії, бо це надасть перевагу тим, хто бажає заподіяти нам шкоду", - наголосив Трамп.
Обраний президент нагадав, що через два тижні він складе присягу президента і безпека та охорона Америки буде його першим пріоритетом.