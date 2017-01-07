Трамп планує протистояти хакерським атакам на США

Обраний президент США Дональд Трамп проголосив програму оборони від кібератак. Вона повинна бути реалізована протягом перших 90 днів його перебування на посаді. Про це Трамп заявив 6 січня після зустрічі з главою Центрального розвідувального управління США Джоном Бреннаном та іншими керівниками спецслужб США, повідомляє «Німецька хвиля».

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На зустрічі обговорювалося питання про російські хакерські атаки під час передвиборчого процесу в США.

Трамп вказав, що Росія, Китай і інші країни невпинно намагаються проникнути в банки даних урядових установ, компаній та організацій, зокрема, Демократичної партії.

Однак, за його словами, кібератаки не вплинули на результати президентських виборів.

Нагадаємо, оприлюднений у п'ятницю звіт Розвідувального співтовариства США свідчить про те, що Росія намагалася вплинути на результат виборів у США на користь обраного президента Дональда Трампа.

Раніше прес-секретар Дональда Трампа Шон Спайсер заявив, що обраний президент США відкрито сприйме ці дані американської розвідки. Як сказав прес-секретар, майбутній президент, який багато разів ставив під сумнів висновки розвідки про причетність Росії до цього кібервпливу, на запланованому брифінгу з представниками спецслужб «готовий вислухати і зрозуміти, як вони прийшли до таких висновків».

У четвер ввечері віце-президент США Джозеф Байден закликав Трампа «подорослішати» і розкритикував його публічну суперечку з розвідувальним співтовариством. Байден додав, що «абсолютно безглуздо» для президента не довіряти спецслужбам чи не прислухатися до них.

Трамп відомий своєю проросійською позицією, і представники його команди продовжують ставити під сумнів дані американської розвідки про те, що до кибервмешательству в президентські вибори в США причетна Росія і її вище керівництво. З матеріалами, з якими у п'ятницю повинні були ознайомити Трампа, в четвер вже ознайомили чинного президента Барака Обаму.

Несекретну, скорочену версію цієї доповіді мають опублікувати наступного тижня. Засоби інформації США повідомляють, що в секретній частині доповіді названі прізвища росіян, які передали електронну переписку Демократичної партії США, здобуту шляхом хакерської атаки, для оприлюднення сайту WikiLeaks з метою спробувати вплинути на президентські вибори в США.

Раніше в четвер в Конгресі, в Комітеті у справах силових структур відбулося слухання, присвячене кіберзагрозам для США, головним чином з боку Росії, в першу чергу, під час кампанії з виборів президента США в минулому році. Це було перше з низки запланованих конгресових заходів, що мають метою з'ясувати обсяги, наміри і цілі керованого владою Росії втручання в комп'ютерні системи та електронну переписку політичних організацій в США, про тверді докази якого заявляють американські спецслужби.

Як говорилося в оприлюдненій на слуханні спільній доповіді ряду американських спецслужб, Росія представляє значну кіберзагрозу для військової, дипломатичної, торгової і життєво важливої інфраструктури США, і Кремль зайняв значно більш активну позицію у своїх кібернапади, взявши за мету урядові організації, недержавні аналітичні установи, політичні організації та бізнес-корпорації.

При цьому, йшлося в доповіді, тільки вищі керівники Росії могли дати дозвіл на кібернапади, які, на думку Вашингтона, мали метою втручання в американський виборчий процес, – на викрадення даних, що стосуються виборів, і на їх оприлюднення. У минулому році всі 17 спецслужб США підтвердили, що вважають доведеним втручання у передвиборчу кампанію на шкоду кандидату від Демократичної партії Хілларі Клінтон хакерів, пов'язаних з владою Росії, які викрали електронну переписку апаратників партії, і потім вона була оприлюднена.