У Туреччині затримали росіян, які їхали воювати до Сирії
У Туреччині затримали групу уродженців Чечні, які з фальшивими паспортами прямували до Сирії воювати на боці "Ісламської держави".
Турецькі спецслужби затримали групу уродженців Чечні, які прямували до Сирії для участі в боях на боці терористів, повідомляє РБК.
"Чотири чеченці були затримані в провінції Мерсін. З фальшивими документами вони намагалися дістатися до кордону з Сирією, щоб брати участь в бойових діях на боці "Ісламської держави", - йдеться в повідомленні.
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За рішенням суду підозрювані заарештовані.
Влада Росії неодноразово зазначала, що в Сирії є чеченці, які воюють на боці "Ісламської держави", так і проти неї. На початку 2016 року російське телебачення показало сюжет про підготовку під селом Центарой в Чечні бійців спецназу, які зможуть боротися проти терористів в їх тилу.
У липні минулого року на південь від Мосула було вбито Абу Умар аш-Шишані - одного з лідерів воюють на боці ІД чеченців. Його смерть підтвердили самі бойовики.