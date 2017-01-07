У Туреччині затримали росіян, які їхали воювати до Сирії

Турецькі спецслужби затримали групу уродженців Чечні, які прямували до Сирії для участі в боях на боці терористів, повідомляє РБК.

"Чотири чеченці були затримані в провінції Мерсін. З фальшивими документами вони намагалися дістатися до кордону з Сирією, щоб брати участь в бойових діях на боці "Ісламської держави", - йдеться в повідомленні.

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За рішенням суду підозрювані заарештовані.

Влада Росії неодноразово зазначала, що в Сирії є чеченці, які воюють на боці "Ісламської держави", так і проти неї. На початку 2016 року російське телебачення показало сюжет про підготовку під селом Центарой в Чечні бійців спецназу, які зможуть боротися проти терористів в їх тилу.

У липні минулого року на південь від Мосула було вбито Абу Умар аш-Шишані - одного з лідерів воюють на боці ІД чеченців. Його смерть підтвердили самі бойовики.