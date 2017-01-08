Королева Єлизавета II вперше з'явилася на публіці після важкої застуди (фото)

Королева Великобританії Єлизавета II вперше в цьому році з'явилася на публіці після того, як вона пропустила кілька святкових церковних богослужінь, посилаючись на сильну застуду.

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Останній раз королеву бачили на людях майже три тижні тому.

Проте в неділю вона з'явилася на ранковій службі в церкві Святої Марії Магдалени, що знаходиться на території королівського маєтку Сандрінгем в графстві Норфолк, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

У британських ЗМІ висловлювалися побоювання щодо здоров'я 90-річного монарха, після того як вона - всупереч заведеному правилом - пропустила спочатку різдвяне богослужіння 25 грудня, а потім і святкову новорічну літургію. Таблоїд Daily Mail повідомляв тоді, що в королеви "частий сухий кашель".

Букінгемський палац з приводу її відсутності на святковій літургії 1 січня заявив, що королева відновлює сили після важкої застуди.

У неділю поява Єлизавети II викликала радісні вигуки публіки. Один з очевидців розповів, що бачила, як королева вийшла з машини і обмінялася кількома фразами з вікарієм, перш ніж зайти до церкви.

Через сильну застуду королева і її 95-річний чоловік принц Філіп були змушені відмовитися від свого правила їхати 21 грудня поїздом в Сандрінгем, щоб там зустрічати разом із сім'єю Різдво. Замість цього вони вилетіли в заміську резиденцію наступного дня на вертольоті.

Принц Філіп повністю одужав до Різдва і зміг бути на церковній службі разом з принцом Чарльзом, своїми онуками та іншими членами королівської сім'ї, проте королева, як заявила палацова служба, змушена була залишитися вдома до повного одужання.

1 січня королева також не з'явилася на святковому богослужінні, однак її донька принцеса Анна розповіла присутнім біля церкви місцевим жителям, що королева почуває себе краще.