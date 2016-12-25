Королева Єлизавета пропустила різдвяну месу

Єлизавета, найбільш довго правлячий монарх у світі, разом зі своїм чоловіком, 95-річним принцом Філіпом, занедужали важкою застудою. Через це вони також відклали на день поїздку до своєї резиденції Сандрігем у східній Англії. Про це із посиланням на прес-секретаря Букінгемського палацу передає Reuters.

Читайте такожПапа Римський: свято Різдва зараз стало заручником матеріалізму в світі

"Королева продовжує відновлюватися від важкої застуди і буде залишатися в приміщенні. Її Величність візьме участь у сімейних урочистостях протягом дня", - заявив представник палацу.

Відзначається, що королева відвідувала Різдвяну службу в парафіяльній церкві Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі з родиною щороку з 1988 року. До цього королівська сім'я проводила Різдво у Віндзорі, де Єлизавета була присутня на богослужіннях з середини 1960-х років.