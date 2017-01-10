У Сирії загинув ще один російський військовий, "вантаж 200" доставили в РФ ще влітку - ЗМІ

Про це повідомляє РБК з посиланням на військовий комісаріат Ново-Савиновського і Авіабудівного районів Казані.

У військкоматі розповіли, що Ахметшина поховали в серпні 2016 року. У казанській школі номер 113, якій присвоєно ім'я військового, розповіли, що загиблого офіцерові посмертно присвоїли звання Героя Росії.

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Про смерть Ахметшина 7 січня повідомив сайт Shahrikazan.com проте пізніше текст був видалений (він зберігся в архівних копії). У статті наводилися слова офіцера Гузель Ахметшиной про те, що він загинув 5 червня під Пальмірою.

Раніше повідомлялося про щонайменше 23 російських військовослужбовців, загиблих в ході операції в Сирії. У грудні 2016 року стало відомо, що військовий з Кабардино-Балкарії Едуард Сокуров загинув 1 жовтня 2015 року — в першу добу після того, як було оголошено про початок спецоперації.