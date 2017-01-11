В Ісландії сформували новий правоцентристський уряд

Коаліція довкола політсили-переможниці виборів, Незалежної партії, призначила прем'єром її очільника, екс-міністра фінансів Б'ярні Бенедиктссона.

"Нарешті нам це вдалося", - сказав він, маючи на увазі кілька невдалих спроб сформувати уряд Ісландії після виборів 29 жовтня 2016 року, повідомляє Deutsche Welle.

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До коаліції долучилися також ліберальні партії "Відродження" та "Яскраве майбутнє". Разом вони матимуть 32 парламентських місця з 63-х у Альтингу. Лідер "Відродження" Бенедикт Йоханнессон заявив, що коаліція почула "заклик народу до реформ в охороні здоров'я та соціальному забезпеченні".

Представники "Відродження" керуватимуть в уряді фінансами, риболовлею та сільським господарством, а також соціальною політикою. Незалежна партія отримала шість посад в кабінеті, зокрема портфелі глави МЗС, міністрів освіти та юстиції. "Яскраве майбутнє" опікуватиметься охороною здоров'я та екологією.