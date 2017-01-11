Корупційний скандал навколо президента Південної Кореї торкнувся керівника Samsung

Слідчі вирішили допитати топ-менеджера компанії Чи Че Ена, який доводиться сином чолі холдингу, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

У повідомленні слідчих уточнюється, що в четвер Чи Че Ена допитають у якості підозрюваного. Слідство вважає, що Samsung перераховував пожертви у некомерційні фонди, підконтрольні подрузі президента Чхве Сун Силь.

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Саме з розслідування діяльності цих фондів розпочався корупційний скандал, який призвів до оголошення імпічменту Пак Кин Хе. Повідомлялося, що її подруга змушувала великі компанії перераховувати в свої фонди великі суми.

Серед цих компаній виявилася і Samsung. Слідство не виключає, що її пожертвування у фонд можна розцінити як хабар, за рахунок якої компанія сподівалася отримати з боку влади схвалення однією своєї спірної угоди.

Чи Че Ен формально займає пост віце-президента Samsung. Однак після того як його батько і президент компанії Лі Гон Хі переніс інфаркт, Чи Че Ен вважається фактичним главою корпорації.

Samsung є одним з найбільших в світі виробників високотехнологічної електроніки, мобільних телефонів, телевізорів, моніторів і побутової техніки.