"Російський компромат" на Трампа: у нацрозвідці США відкинули причетність до доповіді

Клеппер заявив, що розвідувальна спільнота США не має відношення до доповіді про Трампа, як і до її витоку, передає Reuters.

"Я наголосив, що цей документ не є продуктом розвідувальної спільноти США і що я не вірю в те, що витік вчинила ця спільнота", — зазначив директор американської нацрозвідки.

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Раніше УНІАН повідомляв, що американське видання Buzzfeed опублікувало 35-сторінкову доповідь про збір російськими спецслужбами компромату на обраного президента США Дональда Трампа. Автор доповіді заявляє, що колишній співробітник російських спецслужб розповів йому про стеження ФСБ за Трампом, коли той був у Москві у 2013 році.

У свою чергу, адвокат і спеціальний радник Дональда Трампа Майкл Коен заявив, що опублікований документ, в якому йдеться про зв'язок Трампа з росіянами, – підробка.