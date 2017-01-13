Суд у Нідерландах дозволив використовувати вилучені у журналістів матеріали щодо збитого над Донбасом МН17

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нідерландський журналіст Стефан Бек, матеріали якого про МН17 були конфісковані в аеропорту Амстердама.

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"Суддя вирішив, що конфіскація матеріалу виправдана. Ми з цим не згодні. Вони хочуть видалити частину фотографій, а з частини зробити копії", - написав він.

Журналіст також заявив про готовність подати апеляцію на таке рішення суду Нідерландів.

Нагадаємо, 9 січня в Амстердамі затримали голландських журналістів Стефана Бека і Мішеля Спеккерса, які прибули з Донбасу. У них відібрали фрагменти "Боїнга", а також зняті й записані на Донбасі матеріали.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками території Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Міжнародна спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольною бойовикам території Донбасу.