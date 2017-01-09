У Нідерландах затримали журналістів, які намагалися провезти уламки збитого над Донбасом МН17

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Стефан Бек.

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Він розповів, що в аеропорту у них відібрали фрагменти "Боїнга", а також зняті й записані на Донбасі матеріали.

"Всі матеріали, які я і Мішель Спеккерс зібрали на місці катастрофи MH17 на Донбасі, в тому числі інтерв'ю з місцевими жителями, були конфісковані поліцією у Нідерландах. Серед них були зображення людей, які просили зберегти анонімність", - написав Бек.

"Некоректна аргументація прокуратури й конфіскація матеріалів (включаючи зображення) дає всі підстави для сумнівів у прозорості й достовірності проведеного нею розслідування", – переконаний журналіст.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками території Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Міжнародна спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольною бойовикам території Донбасу.