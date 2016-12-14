Справа МН17: слідством встановлено близько 100 осіб, причетних до катастрофи літака

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу на тему: «Пошук свідків авіакатастрофи літака МН17, збитого над Україною 17 липня 2014 року».

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«Що буде далі? Далі є наступне питання: хто є відповідальним за злочин і втрату людських життів? У рамках слідства було встановлено приблизно 100 осіб, причетних у тій чи іншій мірі до цієї трагедії. І всі ці 100 людей нами вже встановлені й ідентифіковані", - наголосив Сторожук.

За словами першого заступника генпрокурора, йдеться про тих людей, які в першу чергу безпосередньо брали участь у транспортуванні зенітно-ракетного комплексу "Бук" і його супроводженні. Також ідеться про екіпаж, який керував цим "Буком", і тих людей, які давали ті чи інші доручення, накази і розпорядження, які були спрямовані на транспортування ЗРК "Бук".

Також він сказав, що на даному етапі слідства не оголошуються імена осіб, причетних до збиття літака. "На сьогоднішній день ми в рамках слідства не оголошуємо питання, хто є в даному випадку підозрюваним або свідком цих подій", - сказав Сторожук.

Він пояснив, що роль кожної цієї людини ще встановлюється. "Одна із версій слідства полягає у тому, що деякі люди виконували певні доручення, навіть не знаючи про те, для чого вони це роблять. І ці питання стоять перед слідством, і ці ж питання безпосередньо задаються учасникам цих подій", - зауважив Сторожук.

За його словами, ці люди мають дати відповідь на питання, хто віддавав накази доставляти ЗРК "Бук" з Росії в Україну і потім повертати в Росію, з якою метою були здійснені ці доставки, хто дав наказ збити літак. Він додав, що слідство хоче з'ясувати, "чи це рішення приймалося самостійно членами екіпажу, чи було це у них завданням".

Як сказав Сторожук, ті відомості, які нададуть свідки, будуть впливати на кінцеві рішення.

"І тому для міжнародної спільної слідчої групи є важливою відповідь на ці питання: хто з цих 100 людей яку відігравав кожен роль, хто транспортував, хто супроводжував, хто просто давав координати, хто приймав рішення щодо місця дислокації? І від цього залежить рівень відповідальності твєї чи іншої особи", - заявив Сторожук.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 людей, які перебували на борту.

Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Міжнародна спільна слідча група в представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольної бойовикам території Донбасу. До складу міжнародної спільної слідчої групи входять представники п’ятьох країн – Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України.