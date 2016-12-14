Справа МН17: слідством встановлено близько 100 осіб, причетних до катастрофи літака
Перший заступник генерального прокурора Дмитро Сторожук заявляє, що слідство ідентифікувало близько 100 осіб, причетних до збиття літака рейсу MH17 влітку 2014 року на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу на тему: «Пошук свідків авіакатастрофи літака МН17, збитого над Україною 17 липня 2014 року».
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«Що буде далі? Далі є наступне питання: хто є відповідальним за злочин і втрату людських життів? У рамках слідства було встановлено приблизно 100 осіб, причетних у тій чи іншій мірі до цієї трагедії. І всі ці 100 людей нами вже встановлені й ідентифіковані", - наголосив Сторожук.
За словами першого заступника генпрокурора, йдеться про тих людей, які в першу чергу безпосередньо брали участь у транспортуванні зенітно-ракетного комплексу "Бук" і його супроводженні. Також ідеться про екіпаж, який керував цим "Буком", і тих людей, які давали ті чи інші доручення, накази і розпорядження, які були спрямовані на транспортування ЗРК "Бук".
Також він сказав, що на даному етапі слідства не оголошуються імена осіб, причетних до збиття літака. "На сьогоднішній день ми в рамках слідства не оголошуємо питання, хто є в даному випадку підозрюваним або свідком цих подій", - сказав Сторожук.
Він пояснив, що роль кожної цієї людини ще встановлюється. "Одна із версій слідства полягає у тому, що деякі люди виконували певні доручення, навіть не знаючи про те, для чого вони це роблять. І ці питання стоять перед слідством, і ці ж питання безпосередньо задаються учасникам цих подій", - зауважив Сторожук.
За його словами, ці люди мають дати відповідь на питання, хто віддавав накази доставляти ЗРК "Бук" з Росії в Україну і потім повертати в Росію, з якою метою були здійснені ці доставки, хто дав наказ збити літак. Він додав, що слідство хоче з'ясувати, "чи це рішення приймалося самостійно членами екіпажу, чи було це у них завданням".
Як сказав Сторожук, ті відомості, які нададуть свідки, будуть впливати на кінцеві рішення.
"І тому для міжнародної спільної слідчої групи є важливою відповідь на ці питання: хто з цих 100 людей яку відігравав кожен роль, хто транспортував, хто супроводжував, хто просто давав координати, хто приймав рішення щодо місця дислокації? І від цього залежить рівень відповідальності твєї чи іншої особи", - заявив Сторожук.
Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 людей, які перебували на борту.
Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.
Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».
Міжнародна спільна слідча група в представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольної бойовикам території Донбасу. До складу міжнародної спільної слідчої групи входять представники п’ятьох країн – Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України.