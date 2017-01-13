Ефір телеканалу Конгресу США раптово був перерваний трансляцією Russia Today (відео)

Ефір телеканалу Конгресу США C-SPAN раптово почав транслювати телеканал Russia Today. Втім на самому телеканалі заявили, що причиною інциденту стала технічна помилка та наголосили, що не вірять у хакерську атаку. Про це йдеться у повідомленні телеканалу у Twitter.

"Ми не віримо, що це була хакерська атака", - зазначалось у повідомленні.

Statement from C-SPAN about January 12 Online Signal Interruption pic.twitter.com/dlkSOntJgz — CSPAN (@cspan) 13 января 2017 г.

Зазначається, що мовлення телеканалу C-SPAN було відновлення протягом 10 хвилин.

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Повідомляється, що інцидент стався о 14:30 за Вашингтоном (21.30 за київським часом), коли телеканал транслював обговорення законопроектів, що стосуються Комісії з цінних паперів і бірж.

Here's the moment Russia Today took over the C-SPAN1 feed. Unclear what happened. RT aired for about ten minutes before C-SPAN1 came back. pic.twitter.com/mhWVgCoFxF — Timothy Burke (@bubbaprog) 12 января 2017 г.

У той час, під час перерви ефіру російським ЗМІ, на екранах з’явився сюжет про те, як глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський розповів про переговори з неіснуючою країною Сан-Ескобар.