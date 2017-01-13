Ефір телеканалу Конгресу США раптово був перерваний трансляцією Russia Today (відео)

09:32, 13 січня 2017
Світ
5893 0

Мовлення телеканалу було відновлено через 10 хвилин.

Мовлення телеканалу C-SPAN було відновлення протягом 10 хвилин

Ефір телеканалу Конгресу США C-SPAN раптово почав транслювати телеканал Russia Today. Втім на самому телеканалі заявили, що причиною інциденту стала технічна помилка та наголосили, що не вірять у хакерську атаку. Про це йдеться у повідомленні телеканалу у Twitter.

"Ми не віримо, що це була хакерська атака", - зазначалось у повідомленні.

Зазначається, що мовлення телеканалу C-SPAN було відновлення протягом 10 хвилин.

Читайте такожПід час слухань щодо нового глави ЦРУ в сенаті перервали трансляцію після слова "росіяни" - ЗМІ

Повідомляється, що інцидент стався о 14:30 за Вашингтоном (21.30 за київським часом), коли телеканал транслював  обговорення законопроектів, що стосуються Комісії з цінних паперів і бірж.

У той час, під час перерви ефіру російським ЗМІ, на екранах з’явився сюжет про те, як глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський розповів про переговори з неіснуючою країною Сан-Ескобар.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Конгрес#канал#телеканал