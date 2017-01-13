У Росії ідентифікували понад 70 загиблих у катастрофі літака Ту-154

У Росії ідентифікували тіла понад 70 загиблих у авіакатастрофі Ту-154, який розбився в акваторії Чорного моря біля берегів Сочі, передає ТАСС з посиланням на джерело в бюро судово-медичної експертизи.

"На сьогоднішній день завершена процедура ідентифікації понад 70 загиблих, родичі яких ознайомлені з результатами експертизи", - сказав співрозмовник агентства.

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За його словами, орієнтовно похорони пройдуть 14, 16 і 17 січня.

Повідомляється, що згідно із результатами ДНК-експертизи, серед загиблих керівник Департаменту культури Міністерства оборони РФ Антон Губанков, художній керівник ансамблю ім. Александрова Валерій Халілов, 10 членів екіпажу, у тому числі командир повітряного судна, і дев'ять представників ЗМІ.

"Згідно з попередньою інформацією, 50 загиблих будуть поховані на федеральному військовому меморіальному кладовищі в підмосковних Митищах, де раніше була похована помічниця Антона Губанкова Оксана Бадрутдинова", - сказали джерела.

Як повідомляв УНІАН раніше, голова фонду "Справедлива допомога" Єлизавета Глінка, відома як "доктор Ліза", упізнана за ДНК-експертизою серед жертв катастрофи російського Ту-154.

Як повідомили в оточенні Глінки, її поховають на Новодівичому кладовищі в Москві.