"Доктора Лізу", яка викрадала дітей на Донбасі для вивезення до РФ, впізнали серед жертв катастрофи Ту-154

07:01, 13 січня 2017
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Голова фонду "Справедлива допомога" Єлизавета Глінка, відома як "доктор Ліза", упізнана за ДНК-експертизою серед жертв катастрофи російського Ту-154.

Володимир Путін і Єлизавета Глінка / REUTERS

Як повідомили в оточенні Глінки, її поховають на Новодівичому кладовищі в Москві, передає ТАСС.

"Попередньо похорон відбудеться 16 січня, у понеділок", - сказало джерело.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що "доктор Ліза" загинула в авіакатастрофі Ту-154 в Чорному морі.

Разом з тим, Рада з прав людини при президенті РФ опублікувала некролог Глінці. У некролозі, підписаному головою ради Михайлом Федотовим, сказано, що Глінка збиралася летіти до Сирії, щоб "відвезти медикаменти в університетський госпіталь в Латакії".

Нагадаємо, в 2014 році "доктор Ліза" організовувала відправки дітей з окупованого Донбасу в Росію.

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Теги: #Росія#катастрофа#Ту-154