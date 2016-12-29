Розглядається близько семи версій катастрофи російського Ту-154, теракт наполегливо відкидають
Розшифровку даних двох бортових самописців російського Ту-154 планується завершити найближчим часом, можливо, 30 січня.
За словами фахівців, стан обох самописців хороший, передає ТАСС.
Комісія розглядає близько семи версій катастрофи Ту-154, пріоритетної немає, повідомили в Міноборони РФ, додавши, що версія теракту відкидається.
Читайте такожЗавершено основний етап операції на місці падіння російського Ту-154, знайдено 19 тіл
Стверджується, що слідів пожежі або вибуху на уламках літака й тілах пасажирів немає.
Комісія розраховує знайти причину катастрофи Ту-154 протягом місяця.
Наголошується, що літак при ударі об водну поверхню й наступному ударі об дно Чорного моря повністю зруйнувався.
Лайнер впав в акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя. За попередніми даними, ніхто з тих, хто перебував на борту літака не вижив.
Раніше у мережі з'явилося відео з веб-камери на пляжі "Огонек" в Адлері (населений пункт міського типу, що є адміністративним центром Адлерського району, що входить до складу міста-курорту Сочі - Ред.) зі спалахом в небі.
Якщо цей спалах дійсно має відношення до зруйнованого в морі Ту-154, то це може означати, що катастрофа сталася внаслідок вибуху на борту. А цю версію в РФ виключають.