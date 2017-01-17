З початку року в Середземному морі вже загинули понад 200 мігрантів

Такі дані оприлюднила сьогодні Міжнародна організація з міграції (МОМ), передає DW.

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Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли загинув 91 мігрант.

Окрім того, в МОМ підвищили оцінку ймовірної кількості жертв катастрофи човна, який прямував з Лівії до Італії минулих вихідних. Раніше припускали, що кількість загиблих становила близько 110 осіб, нині, після розмов із пасажирами човна, яким вдалося вижити, їхню кількість оцінюють на рівні 180 осіб.

Водночас загальний потік біженців до ЄС скоротився. За перші два тижні 2017 року до Європи прибули 2876 біженців, більшість - до Греції та Італії. За перші 14 діб 2016 року ця цифра становила 23664 біженці.