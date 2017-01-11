У 2016 році потік мігрантів до Німеччини зменшився в три рази (інфографіка)

Про це повідомляє DW, посилаючись на дані міністерства внутрішніх справ ФРН в Берліні.

Глава відомства Томас де Мезьєр, констатуючи значне зменшення потоку біженців, заявив, що це свідчить про дієвість заходів, що вживаються урядом Німеччини та Євросоюзом. Найважливішими з них, на думку де Мезьера, стали угоди про біженців, укладені між ЄС і Туреччиною у другому кварталі 2016 року, і закриття так званого "балканського маршруту", за яким мігранти нелегально переміщалися в Західну Європу.

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Одночасно міністр внутрішніх справ повідомив про збільшення кількості заяв на отримання притулку в Німеччині. В 2016 році, за даними МВС, число претендентів склало 745 545 осіб, що на 268 869 більше, ніж роком раніше.

Велика частина мігрантів, які претендують на статус біженця, прибула до Німеччини в 2015 році, однак відомство у справах міграції та біженців у зв'язку з перевантаженістю не змогло прийняти їх заяви.

Найбільші групи серед шукачів притулку в Німеччині становлять громадяни Сирії, Афганістану, Іраку, Албанії та Еритреї.