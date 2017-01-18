Обама дав останню прес-конференцію на посаді президента США (відео)

Барак Обама в останнє провів прес-конференцію на посаді президента США. Трансляція велася на каналі Білого Дому в YouTube.

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"Я чекаю від вас складних питань", - сказав Обама журналістам на початку заходу.

Нагадаємо, Обама був обраний президентом США у 2008 році, він балотувався від Демократичної партії.