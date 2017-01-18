Обама дав останню прес-конференцію на посаді президента США (відео)

21:35, 18 січня 2017
Світ
656 0

Остання прес-конференція президента США Барака Обами відбулася 18 січня в Білому Домі.

Барак Обама / REUTERS

Барак Обама в останнє провів прес-конференцію на посаді президента США. Трансляція велася на каналі Білого Дому в YouTube.

Читайте такожСанкції проти РФ повинні залишатися чинними - номінант Трампа на посаду посла США в ООН

"Я чекаю від вас складних питань", - сказав Обама журналістам на початку заходу.

Нагадаємо, Обама був обраний президентом США у 2008 році, він балотувався від Демократичної партії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #США#Трамп#Обама