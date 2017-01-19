Колумбія планує почати мирні переговори з ELN

Про це у середу, 18 січня, заявив президент країни Хуан Мануель Сантос, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

Проте передумовою початку переговорів є визволення політика Одіна Санчеса, якого повстанці утримують уже понад вісім місяців. "Якщо його не визволять, то переговорів просто не буде", - зазначив Сантос.

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У лавах ELN близько двох тисяч бойовиків, ця організація є другою найбільшою озброєною групою у Колумбії після FARC.

Нагадаємо, що 2016 року президентові Колумбії Сантосу вручили Нобелівську премію миру за докладання рішучих зусиль задля досягнення миру у країні після п'яти десятиліть збройного конфлікту. Війна між урядовими військами та бойовиками FARC тривала 52 роки. Конфлікт призвів до загибелі понад 220 тисяч осіб та змусив шість мільйонів колумбійців покинути свої домівки.