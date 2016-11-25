Президент Колумбії і лідер FARC підписали переглянуту мирну угоду

Про це повідомляє РБК з посиланням на Associated Press.

Як зазначає Бі-бі-сі, попередня угода не отримала народної підтримки в Колумбії в ході голосування на референдумі 2 жовтня. На цей раз, як пише видання, документ буде направлений на схвалення в колумбійський конгрес, без народного референдуму. Його, як розповів Сантос, розглянуть вже на наступному тижні.

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За даними Associated Press, нова угода складається з 310 сторінок. Після його підписання Сантос і Ечеверрі під загальні овації і вигуки присутніх гостей: «Так, ми зможемо», - потиснули один одному руки. «Протягом 150 днів - всього 150 днів - вся зброя FARC перейде до Організації Об'єднаних Націй», - сказав колумбійський лідер в ході своєї промови.

Він також уточнив, що новий документ «був поліпшений», у ньому, за словами політика, були вирішені всі спірні питання, через які колумбійці проголосували проти попередньої угоди.

Глава FARC, у свою чергу зауважив, що «єдиною зброєю громадян Колумбії тепер мають стати їхні слова». «Ми ставимо остаточну крапку на цій війні, щоб цивілізовано протистояти нашим суперечностям», - додав Ечеверрі.

Як повідомляв УНІАН, лауреатом Нобелівської премії миру в 2016 році був обраний президент Колумбії Хуан Сантос. Колумбійський президент отримав нагороду "за його рішучі зусилля по виведению країни із стану більш ніж 50-річної громадянської війни".