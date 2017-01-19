Ассанж відмовився від екстрадиції в США

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж вирішив відмовитися від екстрадиції в США, оскільки його вимоги щодо інформатора Челсі Меннінг не були виконані повністю. Про це з посиланням на адвокатів пише Associated Press.

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"Немає сумнівів у тому, що президент Обама зробив не те, чого хотів Ассанж. Містер Ассанж говорив про те, що Челсі ніколи не повинні були судити, її ніколи не мали засудити до десятиліть у в'язниці, її слід було звільнити негайно", - зазначив представник глави WikiLeaks в США Баррі Поллак.

Як відомо, колишній аналітик американської розвідки в Іраку Бредлі Меннінг, який здав WikiLeaks дипломатичні і військові документи, був засуджений в 2013 до 35 років. Пізніше він змінив стать і став Челсі Меннінг.

Барак Обама пом'якшив покарання Челсі, вона буде звільнена в травні цього року.