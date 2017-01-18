Обама пом'якшив вирок інформатору Wikileaks Челсі Меннінг

29-річна трансгендер Челсі Меннінг (при народженні - Бредлі Меннінг) вийде на свободу 17 травня цього року, хоча спочатку її повинні були звільнити в 2045 році, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Проходячи службу в Іраку в 2010 році, молодший аналітик розвідки передав тисячі дипломатичних депеш і звітів про військові дії сайту Wikileaks, створеному Джуліаном Ассанжем. Це стало одним із найбільших витоків секретних документів в історії США.

Читайте такожІнформатор WikiLeaks оголосила голодування у в'язниці

Рядовий Меннінг заявив під час попередніх слухань, що передав документи в надії ініціювати суспільну дискусію про міжнародну політику і військової стратегії США.

Він був засуджений у 2013 році до 35 років позбавлення волі. Вже у в'язниці він подав заяву про зміну імені та статі.

Адвокати Меннінг заявляли, що у в'язниці вона кілька разів намагалася вчинити самогубство через умови утримання.