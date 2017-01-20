CNN розповів, хто стане президентом США у випадку вбивства Трампа під час інавгурації
Американський телеканал CNN зробив сюжет про те, що станеться, якщо новообраний президент США Дональд Трамп буде убитий під час інавгурації, яка відбудеться 20 січня.
Журналіст Брайан Тодд у своєму сюжеті розглянув варіант, при якому буде убитий не тільки Трамп, але і його заступники, пише Апостроф. В такому випадку, зазначається в сюжеті, управління країною перейде до заступника державного секретаря Тома Шеннона, який представляє адміністрацію Обами.
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Репортер вказав, що на випадок надзвичайних подій у США обирають наступника, як правило, їм виступає один з міністрів. Його називають черговим. У CNN відзначили, що ситуація особливо ускладниться, якщо щось трапиться і з міністрами.
Політолог Джон Форте, який виступив у ролі експерта в телесюжеті, зазначив, що на інавгурації влада Обами діє на рівних з владою Трампа, поки останній не введений на посаду і його призначення не затверджено Сенатом.
Нагадаємо, Трамп 20 січня прийме присягу і стане 45-м президентом Сполучених Штатів Америки.