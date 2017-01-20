CNN розповів, хто стане президентом США у випадку вбивства Трампа під час інавгурації

Журналіст Брайан Тодд у своєму сюжеті розглянув варіант, при якому буде убитий не тільки Трамп, але і його заступники, пише Апостроф. В такому випадку, зазначається в сюжеті, управління країною перейде до заступника державного секретаря Тома Шеннона, який представляє адміністрацію Обами.

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Репортер вказав, що на випадок надзвичайних подій у США обирають наступника, як правило, їм виступає один з міністрів. Його називають черговим. У CNN відзначили, що ситуація особливо ускладниться, якщо щось трапиться і з міністрами.

Політолог Джон Форте, який виступив у ролі експерта в телесюжеті, зазначив, що на інавгурації влада Обами діє на рівних з владою Трампа, поки останній не введений на посаду і його призначення не затверджено Сенатом.

Нагадаємо, Трамп 20 січня прийме присягу і стане 45-м президентом Сполучених Штатів Америки.