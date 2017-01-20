Наїзд авто на натовп у Мельбурні: десятки поранених, кількість загиблих зросла до 4 осіб

У Австралії в результаті наїзду авто на натовп людей у Мельбурні, кількість загиблих зросла до 4 осіб, передає Business Insider.

Згідно із інформацією видання, загинули чоловік і жінка у віці близько 30-ти років, дівчинка 10-ти років і особистість четвертого ще встановлена.

«Водій був ідентифікований ЗМІ як Джеймс "Джиммі" Гаргасоулас (James “Jimmy” Gargasoulas). 26-річний Гаргасоулас був звинувачений в насильстві проти свого брата. Поліцейські кажуть, що підозрюваний має "історію насильства в сім'ї, а також проблеми із психічним здоров'ям і проблеми з наркотиками", - пише видання.

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Зазначається також, що поліція відкрила вогонь по зловмиснику, і зараз він госпіталізований та знаходиться під охороною, він співпрацює з владою.

Поліція повідомляє, що чоловік навмисно наїхав на пішоходів біля торгового центру, однак з терактом це не пов'язано.

Поранення отримали близько 20 осіб.

Як повідомляв УНІАН раніше, В австралійському Мельбурні водій легкового автомобіля навмисно в'їхав у натовп.

Спочатку повідомлялось, що в результаті три людини загинули, у тому числі дитина, ще кілька отримали травми різного ступеня тяжкості.