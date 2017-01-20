В Австралії водій навмисно збив на смерть дитину і ще двох людей (фото)

В результаті три людини загинули, у тому числі дитина, ще кілька отримали травми різного ступеня тяжкості, передає РБК.

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За словами очевидців, водій бордового седана спочатку їздив по колу на одній з міських площ, а потім в'їхав у натовп біля великого універмагу.

На думку поліцейських, він зробив це навмисно, тому що не зупинився і продовжив рух, продовжуючи наїжджати на пішоходів. Затримати його вдалося ще через кілька кварталів, причому поліцейським довелося застосувати зброю.

За даними поліції, водій автомобіля трохи раніше був помічений на станції метро, де посварився зі своїм братом і випадково наніс йому удар ножем. Після цього він вийшов на вулицю і сів за кермо. Вже тоді поліцейські намагалися зупинити його.