Номінації на "Оскар": "Ла-Ла Ленд" і Меріл Стріп встановили рекорди

У Лос-Анджелесі відбулася церемонія оголошення номінантів на американську кінопремію "Оскар". Лідером за кількістю номінацій став мюзикл "Ла-Ла Ленд" Деміена Шазелла.

Фільм представлений в 14 номінаціях, зокрема: "Найращий фільм", "Найкраща чоловіча роль", "Найкраща жіноча роль", "Найкращий режисер", "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкраща робота оператора". У номінації "Найкраща пісня" - одразу дві пісні з фільму.

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У восьми номінаціях представлені фільми "Прибуття" Дені Вільньова і "Місячне світло" Баррі Дженкінса.

У 14 номінаціях за всю історію премії "Оскар" були представлені два фільми - "Титанік" у 1997 році і "Все про Єву" в 1950 році.

У той же час, актриса Меріл Стріп, яка представлена в номінації "Найкраща жіноча роль" за роботу у фільмі "Флоренс Фостер Дженкінс", побила власний рекорд - це її 20-а номінація. У актриси, яку новий президент США Дональд Трамп у відповідь на критику назвав "переоціненою", вже є три "Оскара".

Пряма трансляція церемонії оголошення номінантів вперше велася в інтернеті, а не по ТБ.

89-а церемонія вручення премій «Оскар» відбудеться 26 лютого, її ведучим буде Джиммі Кіммел.

Церемонія пройде в театрі Dolby в Лос-Анджелесі і транслюватиметься телекомпанією ABC на 225 країн.

Торішню трансляцію дивилося всього 34,3 млн осіб: як писало видання The Hollywood Reporter з посиланням на дані міжнародної аналітичної компанії Nielsen Media Research, це виявився найнижчий показник за минулі сім років.