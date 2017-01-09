Трамп відреагував на критику актриси Меріл Стріп за його пародію на журналіста-інваліда (відео)

Обраний президент США Дональд Трамп відповів на критику актриси Меріл Стріп, пише The New York Times.

Трамп назвав актрису «прихильницею Хілларі (Клінтон - УНІАН)».

Також обраний президент повідомив виданню по телефону, що «не здивований» атаками «ліберальних кіношників», додавши, що не бачив виступу актриси на премії «Золотий глобус».

Раніше на церемонії вручення премії "Золотий глобус" Меріл Стріп розкритикувала Дональда Трампа за те, що в ході президентської кампанії він спародіював Сержа Ковалескі репортера New York Times, людину з інвалідністю. Актриса підкреслила, що така поведінка президента "дає дозвіл" іншим робити так само.

Стрип заявила, що цей "виступ" Трампа вразив її. "Не тому, що він був гарним, нічого хорошого в ньому не було, заявила вона, – але він був ефективним і зробило свою роботу".

"Це момент, коли людина, що претендує на найбільш шановний посаду в нашій країні, пародіює репортера з інвалідністю. Людину, яку він перевершує, у владі і здатності дати відсіч. Момент, коли я побачила це, розбив мені серце, і я до сих пір не можу викинути його з голови, тому що це було не кіно, це було в реальному житті", – заявила актриса в своїй промові.

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"Інстинкт принижувати когось, продемонстрований можновладцям на публіці, має величезний вплив на всіх, тому що він ніби-то дає дозвіл іншим людям вступати точно так само. Неповага тягне за собою неповагу, насильство веде до насильства. Коли сильні використовують своє місце для цькування інших, ми всі залишаємося в програші".

Меріл Стріп також виступила на підтримку журналістів, заявивши, що свобода слова потребує захисту сьогодні, як ніколи раніше.