Радниця Трампа розповіла про мету телефонної розмови Трампа з Путіним

Про це в ефірі телеканалу CBS News сказала радник Трампа у Білому домі Келліенн Конвей.

Вона підтвердила, що завтра Трамп і Путін проведуть телефонну розмову. "Президент продовжує розмовляти з лідерами закордонних держав", - сказала Конвей, зокрема, вказуючи на зустріч Трампа з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, яка відбудеться сьогодні. "Це те, що роблять президенти", - додала радник Трампа.

"Я припускаю, що вони (Трамп та Путін – УНІАН) обговорюватимуть інтереси своїх країн", - сказала Конвей.

Вона зауважила, що обоє лідерів, ймовірно, говоритимуть про напрямки, в яких можна "знайти спільні позиції", а також про напрямки, "в яких обидві держави, можливо, зможуть перемогти радикальний ісламський тероризм".

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Конвей не стала розголошувати інформацію, хто ініціював проведення телефонної розмови. "Це не має значення", - зауважила вона та додала: "Ми повинні покращити взаємини по усьому світі".

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 28 січня, відбудеться перша телефонна розмова Путіна та Трампа після вступу останнього на посаду президента.

Раніше Трамп обіцяв побудувати кращі відносини з Росією, ніж це робив його попередник Барак Обама. Крім того, він висловлювався за скасування санкцій, запроваджених адміністрацією Обами, у разі якщо Кремль допоможе США у боротьбі з терористами. Також Трамп заявляв про намір спробувати укласти угоду з РФ про суттєве скорочення ядерної зброї в обмін на скасування санкцій.