З боку Росії з Трампом по телефону буде говорити тільки Путін – Пєсков
11:06, 28 січня 2017Світ
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Разом з тим, за інформацією Білого дому, до телефонних переговорів лідерів приєднається ще віце-президент США Майк Пенс.
З боку РФ з Трампом по телефону буде говорити тільки Путін / The New York Review of Books
До запланованих на сьогодні переговорів лідерів РФ і США Володимира Путіна та Дональда Трампа з російської сторони не планується нікого залучати.
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова.
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"Не планується", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання приєднається чи хто-небудь ще до розмови Путіна і Трампа з російської сторони.
Разом з тим, зазначає агентство, за інформацією Білого дому, до телефонних переговорів лідерів, які в розкладі Трампа заплановано на 12:00 місцевого часу (19:00 за Києвом), приєднається віце-президент США Майк Пенс.
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