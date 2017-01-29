Світові лідери засудили антиіммігрантський указ Трампа

Багато світових лідерів різко засудили рішення президента США ввести тимчасову заборону на в'їзд до країни біженців і мігрантів із семи мусульманських країн - Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену - навіть тих, у кого є діюча американська віза.

Читайте такожСуд Нью-Йорка дозволив ігнорувати антиіммігрантський указ Трампа

З різким засудженням цього рішення виступила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Прес-служба Меркель розповсюдила заяву, в якій йдеться, що боротьба з тероризмом не може використовуватися як виправдання того, що представники певних націй або віросповідання автоматично підпадають під підозру, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Мер Лондона, мусульманин Садок Хан, назвав цю заборону ганебною і жорстокою. Ця нова політика, за його словами, повністю зводить нанівець такі цінності, як свобода і терпимість, на яких заснована Америка.

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо висловив своє ставлення до рішення Трампа в Твіттері, запевнивши, що канадська влада буде, як і раніше, давати прихисток тим, хто "втікає від переслідування, тероризму і війни".

Читайте такожТрамп доручив Пентагону знайти нових союзників для боротьби з ІДІЛ

Раніше Міністерство національної безпеки США заявило, що заборона буде стосуватися і тих громадян з перерахованих семи країн, які мають подвійне громадянство.

Однак канадська влада заявляє, що на людей з канадським паспортом це поширюватися не буде.

"Ми отримали запевнення, що до канадських громадян, які подорожують з канадськими паспортами, будуть застосовуватися загальні правила", - пояснила представник Трюдо в розісланій електронною поштою заяві.

У самих Сполучених Штатах ряд губернаторів і глав місцевих адміністрацій також назвали введену заборону незаконною.

Губернатор Вашингтона Джей Інслі назвав розпорядження Трампа "найбільш некомпетентним, недієвим, провокаційним і небезпечним" рішенням, яке коли-небудь робила адміністрація Білого дому.

На думку губернатора Вірджинії Террі Маколіффа, цей указ буде сприяти розпаленню ненависті на адресу Сполучених Штатів і американців, що живуть в інших країнах.

Організатори голлівудської церемонії вручення "Оскара", яка пройде в кінці лютого, висловили глибоке розчарування у зв'язку з тим, що в результаті заборони іранський кінорежисер Асгар Фархаді, номінований на премію, можливо, не зможе приїхати на церемонію.

У той же час рішення Трампа підтримали лідер ультраправої Партії свободи Нідерландів Герт Вілдерс і колишній голова націоналістичної Партії незалежності Об'єднаного Королівства (UKIP) Найджел Фарадж.

Вілдерс, який зараз лідирує за популярністю в опитуваннях громадської думки, виступає за введення аналогічної заборони в Нідерландах, і вже пообіцяв заборонити мусульманам в'їзд до країни в разі своєї перемоги на виборах в березні, оскільки "іслам і свобода несумісні".

Найджел Фарадж заявив, що Дональда Трампа вибрали саме для того, щоб він проводив жорстку політику.

"Його обрали, щоб він робив усе, що в його силах, щоб захистити Америку від проникнення терористів "Ісламської держави". У списку сім держав, і він має повне право це робити, цей мандат йому видали під час обрання", - заявив Фарадж.