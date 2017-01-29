Світові лідери засудили антиіммігрантський указ Трампа
Прес-служба Меркель розповсюдила заяву, в якій йдеться, що боротьба з тероризмом не може використовуватися як виправдання того, що представники певних націй або віросповідання автоматично підпадають під підозру.
Багато світових лідерів різко засудили рішення президента США ввести тимчасову заборону на в'їзд до країни біженців і мігрантів із семи мусульманських країн - Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену - навіть тих, у кого є діюча американська віза.
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З різким засудженням цього рішення виступила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Прес-служба Меркель розповсюдила заяву, в якій йдеться, що боротьба з тероризмом не може використовуватися як виправдання того, що представники певних націй або віросповідання автоматично підпадають під підозру, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Мер Лондона, мусульманин Садок Хан, назвав цю заборону ганебною і жорстокою. Ця нова політика, за його словами, повністю зводить нанівець такі цінності, як свобода і терпимість, на яких заснована Америка.
Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо висловив своє ставлення до рішення Трампа в Твіттері, запевнивши, що канадська влада буде, як і раніше, давати прихисток тим, хто "втікає від переслідування, тероризму і війни".
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Раніше Міністерство національної безпеки США заявило, що заборона буде стосуватися і тих громадян з перерахованих семи країн, які мають подвійне громадянство.
Однак канадська влада заявляє, що на людей з канадським паспортом це поширюватися не буде.
"Ми отримали запевнення, що до канадських громадян, які подорожують з канадськими паспортами, будуть застосовуватися загальні правила", - пояснила представник Трюдо в розісланій електронною поштою заяві.
У самих Сполучених Штатах ряд губернаторів і глав місцевих адміністрацій також назвали введену заборону незаконною.
Губернатор Вашингтона Джей Інслі назвав розпорядження Трампа "найбільш некомпетентним, недієвим, провокаційним і небезпечним" рішенням, яке коли-небудь робила адміністрація Білого дому.
На думку губернатора Вірджинії Террі Маколіффа, цей указ буде сприяти розпаленню ненависті на адресу Сполучених Штатів і американців, що живуть в інших країнах.
Організатори голлівудської церемонії вручення "Оскара", яка пройде в кінці лютого, висловили глибоке розчарування у зв'язку з тим, що в результаті заборони іранський кінорежисер Асгар Фархаді, номінований на премію, можливо, не зможе приїхати на церемонію.
У той же час рішення Трампа підтримали лідер ультраправої Партії свободи Нідерландів Герт Вілдерс і колишній голова націоналістичної Партії незалежності Об'єднаного Королівства (UKIP) Найджел Фарадж.
Вілдерс, який зараз лідирує за популярністю в опитуваннях громадської думки, виступає за введення аналогічної заборони в Нідерландах, і вже пообіцяв заборонити мусульманам в'їзд до країни в разі своєї перемоги на виборах в березні, оскільки "іслам і свобода несумісні".
Найджел Фарадж заявив, що Дональда Трампа вибрали саме для того, щоб він проводив жорстку політику.
"Його обрали, щоб він робив усе, що в його силах, щоб захистити Америку від проникнення терористів "Ісламської держави". У списку сім держав, і він має повне право це робити, цей мандат йому видали під час обрання", - заявив Фарадж.