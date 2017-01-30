П'ять осіб загинули в результаті стрілянини в мечеті в Канаді - ЗМІ

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на голову мусульманського центру.

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За його інформацією, троє невідомих відкрили стрілянину під час вечірньої молитви у неділю ввечері. На той момент всередині знаходилося близько 40 осіб.

Як зазначає The Montreal Gazette, на даний момент затримані двоє підозрюваних. Додаткової інформації в даний час не наводиться.