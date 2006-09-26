Літак ВПС США зіткнувся з Ту-154
20:28, 26 вересня 2006Світ
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Авіабаза в Бішкеку прилягає до міжнародного аеропорту
У міжнародному аеропорту Бішкека пасажирський лайнер при зльоті зіткнувся з американським військовим літаком-паливозаправником "Геркулес", передає РІА “Новости”, посилаючись на власні джерела серед працівників аеропорту.
За їх словами, літак Ту-154 "Киргизьких авіаліній" при зльоті зачепив військовий паливозаправник з американської авіабази, розташованої на території аеропорту.
Пасажирський лайнер припинив зліт, а заправник спалахнув, утім, вогонь швидко загасили. За попередніми даними, потерпілих немає.
За словами джерел, зіткнення відбулося через американський літак, що не залишив злітно-посадочну смугу після приземлення.
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