"Справа Болека": експертиза підтвердила, що Валенса був агентом комуністичних спецслужб

Про це повідомили експерти Інституту національної памʼяті Польщі під час спеціальної прес-конференції, пише Європейська правда з посиланням на Onet.

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"Експерти отримали багато матеріалів. Справа є важкою містить 235 сторінок. Висновки не залишають жодних сумнівів. Зобов'язання про співпрацю з Службою безпеки (ПНР – УНІАН) з 1970-х років були написані рукою Леха Валенси", – повідомив прокурор інституту Анджей Позорський.

За його словами, лише "одне донесення (агента "Болека" – УНІАН) з декількох десятків не було підписано Лехом Валенсою".

"Немає жодного сумніву з приводу співпраці Леха Валенси зі спецслужбами. Це питання зʼясоване повністю… можна ставити нові питання. Наприклад, яким чином співпраця Валенси зі спецслужбами у в 70-х роках вплинула на його подальшу діяльність у 80-х роках і після 1989-го року", – додав голова Інституту національної памʼяті Ярослав Шарек.

Нагадаємо, Інститут національної пам'яті конфіскував у вдови генерала часів ПНР документ про агента «Болека». Деякі вважають, що ним був Лех Валенса.

Серед документів, вилучених співробітниками Інституту національної пам'яті Польщі та правоохоронцями в будинку генерала Чеслава Кищака, була знайдена папка, підписана "Лех Валенса. Болек", що, на думку експертів, доводить співпрацю колишнього президента зі спецслужбами.