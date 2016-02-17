У Польщі знайшли документи про агента "Болека", ким міг бути Валенса
Інститут національної пам'яті конфіскував у вдови генерала часів ПНР документ про агента «Болека». Деякі вважають, що ним був Лех Валенса.
Увечері 16 лютого директор польського Інституту національної пам'яті Лукаш Камінський повідомив, що вдова генерала Чеслава Кищака (колишнього глави МВС часів ПНР, який помер у листопаді 2015 року) хотіла продати інституту документи, які раніше повинні були бути передані в цю установу, пише Радіо Польща.
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Інститут конфіскував документ. Мова йде про аркуш паперу з текстом, озаглавленим «Інформація, оброблена зі слів секретного співробітника Болека, зустріч 16 листопада 1974 року».
Вдова генерала повідомила, що володіє великою кількістю документів такого роду.
Про справу повідомили голові Комісії з розслідування злочинів проти польського народу. 16 лютого прокурор Інституту національної пам'яті у супроводі поліції провів обшук у квартирі Кищака.
Вдень 17 лютого стануть відомі результати обшуку. Згідно ряду істориків, секретним співробітником Служби безпеки, який ховався під псевдонімом "Болек" був лідер руху «Солідарність» і пізніше президент Польщі Лех Валенса. Валенса спростовує таку думку.