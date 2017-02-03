Глава Uber вийшов із консультативної ради Трампа

Про це пише republic з посиланням на Reuters.

Агентство посилається на лист Каланіка президенту, в якому йдеться, що «участь у діяльності ради не означала підтримку політики Трампа та його програми, але, на жаль, було сприйнято саме так».

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Як уточнює Reuters, виступаючі проти імміграційної політики Трампа активісти у соціальних мережах закликали видаляти додаток Uber на користь конкурента Lyft, причому серед критиків Каланіка були і його власні водії, багато з яких є іммігрантами.

У глави Uber також була коротка розмова з Трампом, в ході якого він зазначив, що імміграційний указ – це «проблема для нашого суспільства» і повідомив президента про відмову від участі в роботі ради.

Додаток для замовлення таксі Lyft обійшло Uber за кількістю завантажень в App Store в кінці січня через негативне ставлення користувачів до зв'язків Uber з адміністрацією Трампа, писала Financial Times.