Лукашенко доручив відкрити кримінальну справу проти глави Россільгоспнагляду – ЗМІ

Про це Олександр Лукашенко заявив в ході спілкування з журналістами, повідомляє RNS.

Читайте такожЗМІ повідомили про намір Білорусі вийти із союзу з Росією

"Що стосується продуктів харчування... нам треба вивчити питання і порушити кримінальну справу щодо Данкверта... за нанесення збитків державі. Коли він у вас побуде в слідчому ізоляторі, тоді він буде розуміти, що він творить. Я скажу головне: перше — всі ці Данкверти — люди зацікавлені, у кожного величезна латифундія, вони самі є виробниками того чи іншого продукту", — заявив Лукашенко.

Раніше в січні Росія обмежила постачання яловичини з двох білоруських підприємств. Россільгоспнагляд запідозрив, що вони ввозять до Росії під виглядом білоруського українське м'ясо.