Іран обіцяє заходи у відповідь на введені Трампом санкції

Про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ, яке було поширене на іранських державних телеканалах, передає РБК з посиланням на Reuters.

Іран засудив нові санкції США і назвав їх незаконними.

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У заяві МЗС країни наголошується, що дії США несумісні з даними ними раніше зобов'язаннями і резолюцією 2231 Ради безпеки ООН, яка затвердила угоду щодо іранської ядерної програми.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент США Дональд Трамп ввів санкції проти 13 осіб і 12 компаній у зв'язку з запуском балістичної ракети Іраном.

У Білому Домі підкреслили, що рішення про введення санкцій стало відповіддю на розвиток програми Ірану зі створення балістичних ракет, і зокрема на випробування балістичної ракети, яке було проведено 29 січня.