Іран обіцяє заходи у відповідь на введені Трампом санкції
Тегеран пообіцяв у відповідь на санкції США ввести обмеження щодо окремих американських фізичних осіб і компаній, які допомагають «регіональним терористичним угрупованням».
Про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ, яке було поширене на іранських державних телеканалах, передає РБК з посиланням на Reuters.
Іран засудив нові санкції США і назвав їх незаконними.
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У заяві МЗС країни наголошується, що дії США несумісні з даними ними раніше зобов'язаннями і резолюцією 2231 Ради безпеки ООН, яка затвердила угоду щодо іранської ядерної програми.
Як повідомляв УНІАН раніше, президент США Дональд Трамп ввів санкції проти 13 осіб і 12 компаній у зв'язку з запуском балістичної ракети Іраном.
У Білому Домі підкреслили, що рішення про введення санкцій стало відповіддю на розвиток програми Ірану зі створення балістичних ракет, і зокрема на випробування балістичної ракети, яке було проведено 29 січня.