Могеріні та Лавров обговорили ескалацію ситуації на сході України та в Сирії
Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров по телефону обговорили ескалацію ситуації на сході України та ситуацію в Сирії.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в повідомленні Зовнішньої дипломатичної служби ЄС, розповсюдженому у п'ятницю в Брюсселі.
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"Могеріні та Лавров говорили про ескалацію насильства на сході України. Високий представник підкреслила необхідність негайно припинити бойові дії і працювати для повної реалізації Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.
Щодо Сирії, Лавров поінформував Могеріні стосовно недавніх переговорів в Астані, а Високий представник, у свою чергу, розповіла міністру про "європейську ініціативу з регіональними гравцями та про майбутню конференцію щодо Сирії у Брюсселі".
Також зазначається, що співрозмовники домовилися зустрітися в найближчі тижні.