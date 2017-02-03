Могеріні та Лавров обговорили ескалацію ситуації на сході України та в Сирії

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в повідомленні Зовнішньої дипломатичної служби ЄС, розповсюдженому у п'ятницю в Брюсселі.

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"Могеріні та Лавров говорили про ескалацію насильства на сході України. Високий представник підкреслила необхідність негайно припинити бойові дії і працювати для повної реалізації Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Щодо Сирії, Лавров поінформував Могеріні стосовно недавніх переговорів в Астані, а Високий представник, у свою чергу, розповіла міністру про "європейську ініціативу з регіональними гравцями та про майбутню конференцію щодо Сирії у Брюсселі".

Також зазначається, що співрозмовники домовилися зустрітися в найближчі тижні.