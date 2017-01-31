В ООН назвали бойові дії на Донбасі прямим порушенням Мінських домовленостей

Про це заявив ТАСС офіційний представник генерального секретаря всесвітньої організації Стефан Дюжаррик.

Він назвав бойові дії на лінії зіткнення на Донбасі "прямим порушенням мінських домовленостей".

"Ми закликаємо всі сторони негайно припинити всі ворожі дій, повністю дотримуватися режиму припинення вогню, надати негайний і безперешкодний гуманітарний доступ до населення, забезпечити безпечний доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, який дозволить їй звітувати про ситуацію на місці подій, а також відновити зусилля з мирного врегулювання конфлікту", - сказав Дюжаррик.

За його словами, в ООН "глибоко стурбовані ескалацією боїв в районі Авдіївки, Ясинуватої і Донецька, яка в останні дні призвела до кількох жертв".

Він висловився на підтримку зусиль ОБСЄ, "нормандської четвірки" та інших регіональних ініціатив по врегулюванню конфлікту на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики з 29 січня активно обстрілюють позиції українських військових біля Авдіївки і житлові квартали міста, і не погоджуються припинити вогонь.

30 січня Авдіївку через обстріл залишилася без водо-, електро - та теплопостачання. В результаті відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу і Донецької фільтрувальної станції. У місті оголошено надзвичайний стан.

За словами президента Петра Порошенка, приймаються необхідні заходи для того, щоб забезпечити теплом 153 багатоквартирні будинки і 3,5 тис. приватних будинків: військові розгорнули зимові намети, військово-польові кухні, уряд забезпечив генераторами; також створені всі умови для забезпечення автобусами та добровільної евакуації населення.