РФ встановила прикордонну зону, щоб показати Лукашенка менш дружелюбним – білоруський опозиціонер

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

Так, однією із версій створення "прикордонки" вважають відповідь Росії на рішення Білорусі дати 5-денний безвіз громадянам 80 країн. Відтак, вони могли б із легкістю заїжджати до Росії.

"Ну ось у Владивосток іноземці можуть на 8 діб без віз заїхати, в чому проблема? Але вони [російська влада] використовує цей фактор для того, щоб показати: небезпека, захід запускає, Обама приїде, треба терміново ставити межу. Це роблять для того, щоб показати Лукашенка менш дружелюбним до Росії. У певній мірі навіть небезпечним, щоб зменшити його вплив на російську громадськість і розв'язати собі руки", — сказав Статкевич.

За його словами, наразі ситуація змінилася і Росії потрібен більший контроль над Білоруссю.

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"Ну могли б піти назустріч союзнику. Але союзник повинен стати в шеренгу. Зараз Росія починає війну по суті холодну війну із Заходом, люди кажуть, що і з Україною, і їй потрібна підтримка Білорусі. Лукашенко відмовився ставити авіаційну базу. Безумовно, Росія дуже хотіла поставити базу наземних військ", — пояснив опозиціонер.

"Білоруська економіка — філія російської. Лукашенко таке побудував. По суті вони на ручному керуванні. Така економіка, вона не створює прибутків, вона створює тільки збитки. Різницю дехто повинен платити. Платить Росія, і в цьому є повна залежність від Росії. Змінити дещо в цьому Лукашенко не хоче, і він на черговій прес-конференції про це заявив, тому що великий економічний колгосп допомагає здійснювати вельми ефективний політичний контроль, напрацьований на місці — ти не лояльний, тебе виганяють з роботи, ти втрачаєш засоби для існування. І перетворюєшся на маргінала або мусиш залишати країну. Вельми ефективно. Але зараз ситуація змінилася. Росія біднішає і радикалізується. Вона веде війну. Вона може давати менше грошей", — додав Статкевич.

Про рішення Росії встановити прикордонну зону на кордонах Смоленської, Псковської і Брянської областей з Білоруссю стало відомо 1 лютого.

3 лютого Лукашенко заявив, що введення прикордонних зон між Росією і Білоруссю без попередніх переговорів може призвести до серйозного конфлікту.