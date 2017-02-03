"Це що, Росія почала проводити демаркацію кордону?": Лукашенко попередив Москву про можливий серйозний конфлікт

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає РІА Новости.

Він наголосив, що облаштування кордону можна проводити тільки після демаркації, що вимагає переговорів.

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"Знаєте, що дуже погано? Наскільки мене інформували, є прив'язка до конкретних якихось точок, якісь реферні точки збудовані. Постає питання — це що, Росія почала проводити демаркацію кордону? Це ж переговорний процес. Це ж може вилитися у серйозний конфлікт. Ви ж не домовилися, як буде на карті проходити, на місцевості, лише після цього треба встановлювати якісь знаки й точки", - наголосив Лукашенко.

"Ви ж можете залізти на чужу територію й відітнути шматок чужого кордону. Тому я не думаю, що росіяни на це зважаться, це вже серйозний конфлікт", — сказав президент Білорусі.

Про рішення Росії встановити прикордонну зону на кордонах Смоленської, Псковської і Брянської областей з Білоруссю стало відомо 1 лютого.

Представник МЗС Білорусі Марія Ваньшина заявила, що Росія не попередила республіку про своє рішення встановити прикордонну зону.