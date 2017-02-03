"Це що, Росія почала проводити демаркацію кордону?": Лукашенко попередив Москву про можливий серйозний конфлікт
Введення прикордонних зон між Росією і Білоруссю без попередніх переговорів може призвести до серйозного конфлікту.
Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає РІА Новости.
Він наголосив, що облаштування кордону можна проводити тільки після демаркації, що вимагає переговорів.
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"Знаєте, що дуже погано? Наскільки мене інформували, є прив'язка до конкретних якихось точок, якісь реферні точки збудовані. Постає питання — це що, Росія почала проводити демаркацію кордону? Це ж переговорний процес. Це ж може вилитися у серйозний конфлікт. Ви ж не домовилися, як буде на карті проходити, на місцевості, лише після цього треба встановлювати якісь знаки й точки", - наголосив Лукашенко.
"Ви ж можете залізти на чужу територію й відітнути шматок чужого кордону. Тому я не думаю, що росіяни на це зважаться, це вже серйозний конфлікт", — сказав президент Білорусі.
Про рішення Росії встановити прикордонну зону на кордонах Смоленської, Псковської і Брянської областей з Білоруссю стало відомо 1 лютого.
Представник МЗС Білорусі Марія Ваньшина заявила, що Росія не попередила республіку про своє рішення встановити прикордонну зону.