ХДС і ХСС погодили спільне висунення Меркель у канцлери Німеччини

Про це сьогодні заявив лідер ХСС Хорст Зеєхофер, повідомляє Spiegel Online.

За даними джерел Reuters і Deutschen Presse-Agentur в партийныйх колах, офіційно про висунення Меркель буде оголошено сьогодні за підсумками спільного з'їзду двох партій в Мюнхені.

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Очікується, що 6 лютого після завершення дводенного з'їзду Меркель і Зеєхофер представлять спільну стратегію ХДС і ХСС для передвиборної кампанії до Бундестагу.

Зазначимо, ХДС і ХСС є союзниками по коаліції в німецькому парламенті нинішнього скликання. Читайте такожЕксперти зафіксували 2,5 тисячі прикладів дезінформації з боку Росії: головна мішень - Меркель

Проте останнім часом представники ХСС різко критикували політику Меркель, зокрема, щодо біженців. У зв'язку з цим були сумніви, чи погодяться ХСС підтримати голову ХДС цього разу.

Як повідомляв УНІАН, суперником чинного канцлера ФРН Ангели Меркель на парламентських виборах у вересні 2017 року стане екс-глава Європарламенту Мартін Шульц, який представляє другу за величиною партію Німеччині СДПН.