Не доніс на друга: у Росії винесли перший вирок за "законом Ярової"

В Астрахані чоловіку вперше винесли вирок за недонесення згідно із «пакетом Ярової». Про це пишуть РИА Новости з посиланням на повідомлення прокуратури регіону.

Зазначається, що чоловіка засудили за те, що він не повідомив правоохоронцям про участь його знайомого у екстремістському угрупуванні «Ісламська держава».

"Засудженого звуть Улукбек Гафуров, він визнаний винним в скоєнні злочину за статтею 205.6 КК РФ" Неповідомлення про злочин ", - сказали в прокуратурі.

У відомстві пояснили, що він нібито знав, що його знайомий пройшов навчання в таборі підготовки бойовиків і брав участь у збройному формуванні, але не повідомив про це в правоохоронні органи.

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"Кіровський суд Астрахані призначив йому штраф у розмірі 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - додали в прокуратурі.

Видання повідомляє, що у ФСБ регіону повідомили, що підсудний повністю визнав вину, його справа розглядалася в особливому порядку. За інформацією представника управління, Гафуров не заявив в правоохоронні органи про діяльність нещодавно засудженого на вісім років колонії суворого режиму громадянина Киргизії Равшана Акбарова.

Суд встановив, що Акбаров нібито в 2015 році виїхав на територію Іраку до міста Мосул, де добровільно вступив і пройшов підготовку в терористичному центрі ІГ. Після закінчення навчання він отримав в особисте користування вогнепальну зброю, боєприпаси і вступив до лав структурного підрозділу ІГ.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ разом з Мінкомзв'язком і Мінпромторгом обговорює не тільки отримання і зберігання даних, але і питання розшифровки та аналізу всього інтернет-трафіку.