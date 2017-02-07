Трамп: ЗМІ навмисно приховують інформацію про теракти

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час відвідування центрального командування армії у Флориді, пише The Washington Post.

"Ви бачили, що відбулося в Парижі і Ніцці. Це відбувається всюди у Європі. Все дійшло до такої точки, коли про це вже навіть не повідомляється. І в багатьох випадках дуже, дуже нечесна преса не хоче про це повідомляти", - сказав Трамп.

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На його думку, у таких ЗМІ "є на те свої причини, і ви це розумієте".

Про які теракти згадував президент США, які ЗМІ замовчують про них, і чому, невідомо.

Трамп на зустрічі з вищим командуванням Збройних сил США також заявив про те, що США разом із союзниками переможуть терористичну організацію ІДІЛ, але знову не став вдаватися в деталі.