Росія відмовилася видавати візи громадянам Грузії

Посольство РФ у Тбілісі з 28 вересня припинило видачу російських віз для громадян Грузії, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на заяву прес-секретаря посольства Михайла СВИРІНА.

Причину подібного кроку в посольстві не назвали. Проте раніше представники російського керівництва, зокрема міністр оборони РФ Сергій ІВАНОВ, обіцяли "адекватно" відповісти Грузії на затримання декількох російських офіцерів, яких звинувачують у шпигунстві.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня Департамент контррозвідки МВС Грузії затримав чотирьох офіцерів Групи російських військ у Закавказзі (ГРВЗ) і більш як 10 громадян Грузії. Як повідомив керівник МВС Грузії Вано МЕРАБІШВІЛІ, всі вони затримані за розвіддіяльність на території Грузії. МВС Грузії стверджує, що затримані російські військові планували в Грузії серйозну провокацію.

Міністр оборони Грузії Іраклій ОКРУАШВІЛІ в розмові журналістами телекомпанії "Руставі-2" заявив, що в списку ще багато людей, які будуть заарештовані.

МЗС Росії висунув вимогу негайно звільнити затриманих у Грузії російських військових і заявив, що офіцери Групи російських військ у Закавказзі суворо виконують російсько-грузинські угоди і забезпечують виведення російських баз.