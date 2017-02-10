Поліція Нідерландів вилучила сировину для створення мільярда таблеток екстазі

У вантажівці, який був оглянутий недалеко від кордону Нідерландів і Бельгії, були виявлені 100 каністр з воднем, 15 тонн каустичної соди, а також 3000 літрів різних хімічних речовин на загальну суму в кілька сотень тисяч євро, передає РБК з посиланням на Reuters.

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У поліції не вказали, хто був господарем вантажівки, і яка могла бути приблизна вартість наркотиків, які планували створити невідомі.

Відзначається, що Нідерланди є одним зі світових центрів нелегального виробництва екстазі.