Поліція Нідерландів вилучила сировину для створення мільярда таблеток екстазі
01:24, 10 лютого 2017Світ
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Поліція Нідерландів вилучила велику кількість сировини, з допомогою якого можна було створити близько мільярда таблеток екстазі.
У поліції не вказали яка могла бути приблизна вартість наркотиків / flickr.com/photos/dnet
У вантажівці, який був оглянутий недалеко від кордону Нідерландів і Бельгії, були виявлені 100 каністр з воднем, 15 тонн каустичної соди, а також 3000 літрів різних хімічних речовин на загальну суму в кілька сотень тисяч євро, передає РБК з посиланням на Reuters.
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У поліції не вказали, хто був господарем вантажівки, і яка могла бути приблизна вартість наркотиків, які планували створити невідомі.
Відзначається, що Нідерланди є одним зі світових центрів нелегального виробництва екстазі.
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