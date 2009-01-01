Путін: контракт на транзит газу через Україну не підлягає змінам

Контракт на транзит газу з Росії до Європи через Україну є чинним до кінця 2010 року і змінам не підлягає; у разі його анулювання Україною наслідки для Києва будуть тяжкими, заявив прем`єр-міністр РФ Володимир Путін у середу вечером на зустрічі з президентом Росії Дмитром Медведєвим.

"Цей контракт діє до 31 грудня 2010 року і ніяким змінам не підлягає", - заявив Путін.

"Якщо ж наші партнери оголошують про те, що вони не збираються виконувати умови підписаного раніше контракту, то означає, вони збираються його анулювати. Але це вже абсолютно інша історія з вельми, на мій погляд, тяжкими наслідками для самої транзитної країни. І не тільки у відносинах вже з Росією як постачальником, а й у відносинах з нашими споживачами в країнах Європейського Союзу", - сказав прем`єр.

Він нагадав, що контракт між українськими і російськими партнерами щодо транзиту газу до Європи за ставкою 1,6 долара за тисячу кубометрів на 100 кілометрів діє з квітня 2007 року.

"Українські партнери офіційно повідомили нас про те, що при непідписанні контракту на постачання газу до самої України вона перешкоджатиме транзиту нашого продукту основним споживачам в Західній Європі", - повідомив Путін Медведєву.

"Ми вважаємо, що така постановка питання є абсолютно некоректною ні з економічного, ні з юридичного погляду", - сказав прем`єр-міністр.

За його словами, враховуючи наявність чинного контракту про транзит, перш за все це некоректно з юридичного погляду.

Медведєв висловив надію, що в Україні "здоровий глузд візьме гору, і відповідні поправки будуть внесені".

У свою чергу, Путін сказав, що теж на це розраховує.

РІА “Новости”